Un modelo fue encontrado sin vida en una piscina en Mykonos y su amigo contó lo que pasó: “Estoy traumatizado por todo esto”

Un modelo brasileño viajó a la isla Mykonos, en Grecia, junto a su mejor amigo para celebrar su cumpleaños. Pero las vacaciones se convirtieron en tragedia, y el sobreviviente se quedó con una imagen que no olvidará nunca.

Yago Luiz de Campos e Silva y Ryan Silveira habían decidido recibir los 25 años de Campos dentro del hotel en el que se alojaban. A la madrugada, ambos fueron encontrados inconscientes en la piscina. Yao estaba muerto, mientras que Silveira sobrevivió al incidente ocurrido el 23 de agosto.

La escena fue descubierta por el personal del hotel, que sacó a los jóvenes de la pileta y rápidamente llamó a los servicios de emergencia para asistirlos.

Silveira, que es actor y tiene 23 años, fue trasladado a un hospital cercano, donde permaneció internado en coma, en grave estado. El viernes 29 recibió el alta médica y, a través de sus redes sociales, habló sobre del incidente que provocó la muerte de su mejor amigo.

Los detalles sobre la trágica noche en la que murió Yao Luiz Campos e Silva

Con el rostro arañado e hinchado, los ojos rojos y varios puntos en la cara, Ryan relató: “Estoy traumatizado por todo esto y se que es una elección lo que hicimos que llevó a un final tan trágico y triste“, al comienzo del video.

Esa noche, los jóvenes, ambos de San Pablo, decidieron quedarse en el hotel en lugar de salir de fiesta, ya que habían llegado esa misma tarde y estaban cansados. Silveira admitió que no recuerda mucho de lo ocurrido. “Lo último que recuerdo es que estaba acostado en la cama y simplemente lo borré“, confesó.Ryan Silveira publicó un video en Instagram en el que dio detalles sobre lo ocurrido. Foto: Captura

Antes de perder la conciencia, ambos estaban en videollamada con sus amigos y familiares, mostrando los lujos del hotel. Esa es la última escena que recuerda Ryan, antes de despertar sorpresivamente en un hospital de Atenas (a 150 kilómetros de distancia), donde recibió un tratamiento por una infección tras ingerir demasiada agua.

Cuando recuperó la consciencia, lo primero que vio fue al médico, quien le explicó que acababa de despertar de un coma y le preguntó si sabía dónde estaba. En ese momento mi cabeza entró en desesperación”, relató.

Ryan no supo de la muerte de Yao hasta tres días después, cuando su familia finalmente le informó lo ocurrido. Habían decidido no decírselo antes para evitar que la noticia complicara su recuperación.

Lo que los investigadores hallaron dentro de la habitación del hotel

Las autoridades griegas abrieron una investigación para esclarecer en qué circunstancias ocurrió la muerte del modelo brasileño Yao Silva.ao era de San Pablo, Brasil, tenía 25 años y era modelo y amante de los viajes. Foto: Instagram yagcampos

Su amigo y sobreviviente, Ryan Silveira, admitió que ambos habían consumido sustancias ilegales antes del incidente, un dato que ahora forma parte de la investigación judicial.

En paralelo, dentro de la habitación del hotel, la policía encontró una jeringa y cuatro paquetes que contenían un polvo blanco, material que fue enviado a un laboratorio para su análisis.

El caso quedó en manos de la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros, que ordenó una autopsia con el objetivo de determinar la causa exacta del fallecimiento.

Ryan aún permanece en Atenas, junto a sus pertenencias y las de Yao, debido a la investigación en curso, mientras vive el duelo de su mejor amigo. “Solo puedo pensar en cuánto extrañaré a Yao por el resto de mi vida”, concluyó.