Un médico falleció al caer de un mirador en Santa Cruz

El profesional de la salud, de 36 años de edad, perdió la vida en un accidente ocurrido este jueves en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, mientras realizaba una caminata en las cercanías del mirador Dos Cóndores, en El Chaltén. La víctima se encontraba de vacaciones en la región y realizaba una caminata al Mirador del Cerro Torre, en la provincia de Santa Cruz, tras lo cual habría proseguido por una huella que no está incluida en la red de senderos, que lleva un lugar conocido como Cerro “Dos Cóndores”. Las primeras versiones coinciden en que el hombre cayó desde varios metros de altura, falleciendo en el acto.

El fallecido fue identificado como Agustín Fresco, oriundo de Chajarí, hijo de un reconocido médico y de una docente muy querida en la localidad. Nacido en 1989, era además hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exintegrante de la selección argentina femenina de vóley, “Las Panteras”. La familia Fresco es muy apreciada en la comunidad, donde la noticia causó gran conmoción.

A los 18 años, Agustín se trasladó a Rosario, donde estudió Medicina y se especializó en Clínica Médica y Endocrinología. Actualmente se desempeñaba en tres centros de salud de esa ciudad: el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare.

Aficionado a la vida al aire libre

Fresco era aficionado a las actividades al aire libre, lo que lo había llevado a recorrer distintos destinos naturales del país. El jueves, mientras se encontraba en la zona del mirador Dos Cóndores, sufrió una caída desde unos 40 metros de altura que le provocó la muerte en el acto.

El operativo de rescate fue llevado a cabo por efectivos del Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y personal del Parque Nacional Los Glaciares, quienes lograron recuperar el cuerpo en un terreno de difícil acceso.

Durante la madrugada de este viernes, el cuerpo fue trasladado a El Chaltén, donde fue recibido en el puesto sanitario local. Posteriormente, fue derivado al Hospital SAMIC de El Calafate en una unidad de traslado especial. En el nosocomio se realiza la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.


