Un joven irá a juicio por jurado acusado de intentar matar a su pareja del mismo sexo

Un grave hecho de violencia en una pareja del mismo sexo ocurrido en noviembre de 2024 en Paraná, Entre Ríos, llegará a juicio por jurado. El acusado es Nicolás Del Mestre, estudiante de abogacía, quien fue imputado por el delito de Tentativa de Homicidio Agravado por el vínculo en perjuicio de su expareja, Agustín Leiva Chávez.

Según la investigación, el episodio se registró en un departamento de calle Alameda de la Federación, frente a la sede de la Policía Federal. En medio de una discusión de pareja, Del Mestre tomó un cuchillo de cocina e intentó apuñalar a Leiva en la cabeza y el cuello. La víctima logró cubrirse y sufrió una grave lesión en la mano, que debió ser atendida en el Sanatorio La Entrerriana. Horas después, el imputado regresó al domicilio, donde quemó toda la ropa de la víctima, arrojó lavandina sobre varias prendas, destrozó electrodomésticos y aires acondicionados y manchó las paredes del departamento.

Nicolás Del Mestre acusado por Tentativa de Homicidio Agravado por el vínculo

La fiscal Mercedes Nin confirmó a Códigos que la Investigación Penal Preparatoria ya concluyó y que la causa fue remitida a juicio por el delito de Tentativa de Homicidio Agravado por el vínculo. “Por la calificación legal, corresponde que se tramite mediante juicio por jurado”, explicó, aunque reconoció que el proceso no llegaría a resolverse sino en hasta cuatro o cinco años.

“Ellos eran novios, viajaban juntos y mantenían una relación de pareja conocida por familiares y amigos. En medio de una discusión de pareja, Del Mestre reaccionó de forma violenta y atacó con un cuchillo a Leiva, quien logró defenderse colocando la mano y evitó que la herida fuera en la cabeza, pero el arma blanca le atravesó la mano”, repasó la abogada querellante, Claudina Endelman.

Agustín Leiva Chávez (víctima) / Nicolás Del Mestre (agresor)

“Además, Del Mestre provocó graves daños en el departamento de Leiva: destrozó electrodomésticos, escribió en las paredes, quemó toda su ropa y arrojó lavandina a varias prendas”, completó al remarcar: “Le cortó hasta el último calzoncillo que tenía”.

El acusado enfrenta el proceso en libertad. En ese sentido, Endelman adelantó a Códigos que apelará las medidas coercitivas dictadas por la jueza Paola Firpo, ya que Del Mestre fijó domicilio a pocas cuadras de la víctima. “Leiva tiene mucho temor, más aún ahora que el imputado vive cerca de su domicilio”, advirtió.