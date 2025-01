Un joven fue golpeado con un vaso en la cara durante una pelea en un boliche

A cinco años del trágico asesinato de Fernando Báez Sosa, Villa Gesell vuelve a ser escenario de un acto de violencia en un boliche. Felipe Rico, un joven de 21 años, fue atacado mientras intentaba defender a una amiga que estaba siendo acosada en el local nocturno Origen, ubicado a pocos metros de Le Brique, donde ocurrió el crimen que conmocionó al país.

Felipe había salido con un grupo de amigos a disfrutar de la noche. “A eso de las tres de la mañana entramos normalmente al boliche. Estábamos tranquilos, bailando”, relató el joven. Sin embargo, la tranquilidad se desmoronó cuando recibió un mensaje de Belén, su compañera de trabajo, quien le avisó que un grupo de hombres la estaba molestando.

Aunque Felipe intentó tranquilizarla y le sugirió ignorar la situación, todo escaló rápidamente. Minutos después, Belén se acercó a Felipe, perseguida por los mismos hombres. “Entre toda esa situación estaba mi compañera metida en el medio, por lo que entré a la discusión para defenderla. Solo a hablar porque no di ningún golpe”, afirmó.

El enfrentamiento se intensificó. A pesar de estar separados por una barra, uno de los agresores logró alcanzarlo. “En medio de la pelea me tiró un golpe que pude esquivar. Me fui atrás y cuando me acerqué de vuelta me partió un vaso en la cara”, narró Felipe.

El impacto le dejó cortes en el rostro y una visión borrosa. “Intenté secarme la cara porque pensé que me había mojado, pero ahí me di cuenta de que estaba todo cortado. Encima los del boliche me sacaron primero a mí”, lamentó.

Aunque los patovicas expulsaron al agresor minutos después, nadie lo retuvo, permitiéndole escapar en un auto. “Hasta ahora no sé nada de esa persona”, dijo Felipe, frustrado por la falta de respuestas.

El episodio generó gran repercusión luego de que el joven compartiera su experiencia en TikTok, donde su video se volvió viral. Una mujer que también estuvo en el boliche esa noche le escribió para revelarle que había sido víctima del mismo grupo. “Me dijo que los agresores ya se habían peleado con otras personas esa noche”, contó Felipe.