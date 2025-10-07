Radio TV Valle Viejo
Un joven fue drogado y violado por 3 primos, y luego abandonado desnudo en Santiago del Estero

Un grave hecho de abuso sexual en contra de un joven de 25 años está siendo minuciosamente investigado por la Justicia de Río Hondo, que tiene en la mira nada más ni nada menos que  a tres primos del damnificado.

El aberrante ataque, según fuentes policiales, se habría producido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo según el testimonio de la víctima ante los profesionales médicos que lo asistieron en la guardia del Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo.

La policía tomó conocimiento de este impresionante hecho cerca de las 7.30 de la mañana del domingo cuando un funcionario que se encontraba de consiga en el mencionada centro asistencial fue alertado por los médicos de guardia sobre una “novedad con relación a un supuesto abuso sexual”.

Inmediatamente personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia llegó al lugar y allí se entrevistó con un médico, el Dr. Lautaro Moreno, que cumplía funciones de profesional de guardia, el que reveló que un joven (25) había ingresado minutos antes con lesiones compatibles a un ataque sexual en manada.

Posteriormente, personal policial logró entrevistarse con la víctima —residente en la localidad de Mansupa y de ocupación empleado jornalero— que manifestó que habría sido atacado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El joven expresó que la noche de sábado —cerca de las 22— salió de su casa y se dirigió a un local bailable junto con tres primos, a quienes identificó con nombre y apellido, con quienes compartió tragos del mismo vaso.

Sin embargo, según consta en el relato del damnificado, a las pocas horas de ingresar comenzó a sentirse desorientado y no recordar más nada, y el día domingo —cerca de las 7 de la mañana— se encontró tirado sobre la cinta asfáltica de localidad La Curva en sector norte de la ciudad.

El joven sostuvo que cuando recuperó la conciencia observó que se encontraba sin prendas de vestir, y que las mismas estaban a pocos metros de donde él se hallaba.

También agregó en la denuncia que al colocarse su ropa observó que su short se encontraba con fluido rojizo y al no tener teléfono, optó por dirigirse caminando a su domicilio en la localidad de Mansupa, por lo que se bañó con lo puesto y se acostó a dormir.

Según su relato, cerca de las 15 aproximadamente cuando despertó sintió un fuerte dolor en la región anal, al dirigirse al baño notó que tenía un sangrado. Más tarde —unas cuatro horas después—dio aviso a sus familiares quienes lo trasladaron al nosocomio local.

En la causa tomó conocimiento la fiscal de turno, Dra. Daiana Pérez Vicens, quien dispuso que se recibiera la denuncia penal y se realizara el secuestro de prendas de vestir por personal de Criminalística.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se adjunte en la causa el certificado médico otorgado a los efectivos que lo asistieron y que se identifique a los primos y se los traslade hacia la comisaría a fines de recibir la entrevista.

El damnificado fue trasladado a ciudad capital a fines de ser examinado por médico forense.

Fuente: El Liberal

