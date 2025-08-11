Un joven fue detenido en Catamarca por intento de robo domiciliario

Personal policial se constituyó en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pedro Agote y Parque Perito Moreno, donde se entrevistó con una joven mujer de 28 años de edad, quien expresó que un joven habría ingresado al interior de su inmueble con aparentes intenciones de cometer un ilícito y este al notar su presencia, se dio a la fuga.

Rápidamente, los policías realizaron recorridos preventivos y con los datos recabados, a los pocos metros, aprehendieron a un joven de apellido Flores (28), quien fue sindicado como el presunto autor del hecho, en virtud de lo cual fue trasladado y alojado en la seccional y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste