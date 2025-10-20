Radio TV Valle Viejo
Un joven está en coma por una brutal agresión en un boliche y acusan a jugadores del club Aviación de Salta

Un joven, de 28 años, está internado en coma inducido tras una brutal agresión a la salida de un boliche en la provincia de Salta y los familiares denuncian que los protagonistas del ataque son jugadores del club Aviación.

El hecho ocurrió este último fin de semana cuando la víctima, identificada como Jorge Luis Morales, salía del boliche Set y fue abordado por un grupo de hombres que, sin mediar palabras, lo atacaron.

Conforme a lo que se pudo analizar de las cámaras de seguridad de la zona, Morales caminaba solo tras irse del local bailable cuando fue atacado de espaldas, lo que provocó que se caiga al pavimento y golpee su cabeza contra el cordón.

Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar, relató su madre Elizabeth, quien también aclaró que a dicho grupo el equipo de seguridad del boliche los había sacado porque habían generado disturbios y estaban molestando.

Actualmente el joven se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital San Vicente de Paul, entubado y sedado, con diagnóstico reservado: Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave”.

 Quiero recordar lo que pasó con Fernando (Báez Sosa). A mi hijo también lo atacaron en grupo, sin darle la oportunidad de defenderse. Fue un acto de cobardía total, expuso en Radio A.

La mujer sumó que ya radicaron la denuncia y que se logró identificar a los atacantes, los cuales pertenecerían al club Aviación. El caso está en manos de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán.

