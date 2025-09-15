Radio TV Valle Viejo
Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas y su primo en Tucumán

Un violento hecho conmocionó a Banda del Río Salí este domingo 14 de septiembre de 2025. El mortal suceso se registró alrededor de las 13:00 horas en inmediaciones de las calles Bernabé Aráoz y Perú, a pocas cuadras de las márgenes del río Salí.

De acuerdo a las primeras investigaciones, una discusión entre dos primos terminó de la peor manera: uno de ellos, apodado “Pelao”, atacó con un arma blanca a su familiar, provocándole heridas mortales.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fatal es Brian Cuevas, de 25 años, quien presentaba lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo. La autopsia correspondiente se practicará en las próximas horas.

En la escena del crimen habría testigos presenciales que presuntamente vieron el ataque y que ya fueron puestos a disposición de la Justicia.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, pero posteriormente fue aprehendido por las autoridades. El acusado, conocido en la zona como “Pelao”, permanece a disposición de la Justicia.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. En representación del Ministerio Público Fiscal se presentaron en la escena las investigadoras Sofía Medina, Julieta Molé y Florencia Núñez Roig, quienes supervisaron las medidas iniciales.

Además, se dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios, encargados de recolectar pruebas para esclarecer lo ocurrido.

El homicidio de Brian Cuevas generó conmoción entre vecinos de Banda del Río Salí, quienes destacaron que la pelea familiar terminó de manera inesperada y brutal. La investigación continúa para determinar las causas que desencadenaron el ataque y la responsabilidad del acusado.

