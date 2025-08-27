Un joven de 22 años murió corneado por un toro de casi 700 kilos en su debut en la plaza Campo Pequeno de Lisboa (Video)

Un joven de 22 años murió tras ser corneado por un toro de 685 kilos el día de su debut en la Plaza de Toros de Campo Pequeño en Lisboa, Portugal.



Manuel María Trindade, quien pertenecía al Grupo Forcados Amateur de São Manços, quedó inconsciente luego de ser embestido y aplastado contra las tablas. Fue trasladado con ventilación asistida al Hospital São José, pero murió por traumatismo cerebral.

Como se observa en el video difundido en las redes, el joven fue asistido por sus compañeros y banderilleros, quienes lograron distraer al toro para liberarlo. Inmediatamente, los médicos de la Cruz Roja le brindaron la asistencia inicial en la sala de emergencia del campo antes de llevarlo al hospital, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a las heridas y fue diagnosticado con muerte cerebral.



El joven torero tenía 22 años. (Foto: Facebook Manuel María Trindade)

Además de la trágica muerte de Trindade, un hombre de 73 años que estaba entre el público, identificado como Vasco Morais Batista, falleció en las gradas, según informó el diario portugués Zap. Los médicos de la Cruz Roja también lo atendieron antes de trasladarlo al Hospital Santa María, donde le detectaron un aneurisma aórtico fatal.

El incidente ocurrió el 22 de agosto. Sin embargo, las imágenes se viralizaron este martes en las redes, donde se extendió el debate sobre la tauromaquia y el maltrato animal por una muerte que hoy sigue causando revuelo en Portugal.

Según informó el portal Touro e Ouro, el partido portugués Personas-Animales-Naturaleza (PAN) presentó un proyecto de resolución en la Asamblea de la República para suspender las corridas de toros en Campo Pequeño y convertirlo en un recinto dedicado a actividades culturales y deportivas.

Los órganos de Trindade fueron donados: el descargo de su madre Alzira Beringel publicó un descargo en su Facebook este lunes para apuntar contra los antitaurinos que “celebraron” la muerte de su hijo e informó que los órganos de Trindade salvarán a siete personas.

“Estoy aquí para agradecerles todos sus aplausos, todas sus risas y toda la alegría por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocían lo suficiente como para alegrarse por su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales?”, dijo al principio del mensaje Beringel, quien también es enfermera en el Hospital Espírito Santo de Évora.

Y continuó: “¡La verdad es que sí! Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él, y cuando llegaba a casa, se alegraban con él… ¡¡¡Los animales saben quiénes son las buenas personas!!!“.

Además, la madre del torero reprochó los comentarios en contra. “Para ti, mi hijo no es un animal. ¡Pero sí lo es! ¡¡¡UN ANIMAL RACIONAL!!! ¿Por qué no critican a los corredores de Fórmula 1, a los boxeadores, a los esquiadores, a los aficionados al rappel, a tantos deportes que ponen en riesgo la vida de animales racionales?”.

Al final de la carta, contó que estaba esperando a que le entregaran el cuerpo. “Estoy aquí, en casa, esperando a que me den el cuerpo de mi ”Chico Dorado”, ¡sí, esperando! Porque él, ese animal, era donante de órganos (menos mal que nos deshicimos de él) y así, ayudar a siete animales racionales. Mira, celebra, seguirá viviendo en siete personas para molestarte. ¡Qué malo era el ANIMAL RACIONAL!“.