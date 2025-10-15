Un joven de 19 años se mató tirándose de un puente: la policía encontró a su madre asesinada a apuñaladas

En un giro inesperado en el caso del joven que se arrojó desde el puente San Martín en San Salvador de Jujuy, ahora la Justicia se encuentra investigando un posible matricidio, luego del hallazgo del cuerpo de la madre del fallecido dentro de su domicilio.

El cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca y de acuerdo a los primeros informes, la mujer habría fallecido entre 12 y 14 días anteriores al hallazgo del cadáver, que estaba dentro de la vivienda en el barrio Punta Diamante de la capital, que habría tenido un principio de incendio.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el cadáver de la mujer fue trasladado a la Morgue Judicial de Alto Comedero, donde se está realizando la autopsia correspondiente, para buscar determinar las causales del deceso y el tiempo exacto del mismo.

Si bien el caso se investiga bajo un estricto hermetismo, nuestro medio pudo saber que luego de confirmarse el deceso del joven de 19 años en el Hospital Pablo Soria, donde estuvo internado tras haberse arrojado desde el puente San Martín, una comitiva policial se trasladó hasta la residencia del mismo.

Y al llegar, se encontraron con un panorama estremecedor: dentro de la casa que había sufrido un principio de incendio, se encontraba el cuerpo de una mujer con múltiples puñaladas en distintas partes de su cuerpo.

Inmediatamente se dio intervención a la fiscalía de turno, que solicitó la presencia de Criminalística y del cuerpo de Bomberos para el levantamiento del cadáver, que fue identificado como perteneciente a la madre del joven que había muerto internado en el nosocomio.

En el lugar, se recogieron diferentes elementos que permitan tener un panorama mucho más claro en relación a lo que sucedió con la mujer y las circunstancias que llevaron a su muerte.