Un joven asesinó a su abuela: “Me cansé de que me controle”

Un hombre de 27 años, identificado como Jerónimo Gustavo Hubeli, se presentó esta madrugada en una comisaría de Morón y confesó haber estrangulado a su abuela tras una discusión, indicaron fuentes policiales.

El homicidio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Cartajena al 1600, en ese partido del oeste del conurbano. El presunto asesino puntualizó que, luego de ahorcar a la mujer, dejó el cuerpo en una habitación y cerró la puerta con llave.

“Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa”, le habría dicho a los agentes sobre el motivo del crimen de acuerdo a lo publicado por Primer Plano.

Ante la confesión, los policías de la comisaría 4ta, ubicada en Gervasio Pavón, le pusieron las esposas y, luego, se desplazaron hacia la propiedad, donde encontraron al hijo de la víctima y padre del supuesto homicida. El hombre autorizó el ingreso a la casa.

Al inspeccionarla, los efectivos hallaron la puerta de uno de los cuartos cerrada con llave, tal como lo había relatado el sospechoso en la dependencia policial, detallaron las fuentes a este medio.

Los uniformados debieron romper la apertura para poder ingresar y, cuando lograron entrar, encontraron el cuerpo de Irma Cáceres, de 87 años. De acuerdo a los médicos que llegaron a la escena, la mujer llevaba algunas horas muerta.

En el caso interviene la UFI N°4 de Morón, a cargo de Paula Salevski, quien avaló la aprehensión de Jerónimo Gustavo Hubeli, por el delito de homicidio.