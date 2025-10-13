Un jinete lucha por su vida al sufrir grave accidente durante un festival de doma en Chilecito

La tradicional fiesta de doma y folclore de San Miguel, localidad del Departamento Chilecito, en la provincia de La Rioja, se tiñó de dramatismo cuando el jinete Jhonatan Carrizo, de 33 años, sufrió una violenta caída durante su presentación. El accidente ocurrió alrededor de las 16:20 de este domingo, ante la mirada atónita del público que disfrutaba del evento.

Según testigos, el caballo perdió el control y golpeó con fuerza el abdomen del jinete, provocando que cayera inconsciente al suelo. De inmediato, una ambulancia ingresó al campo y trasladó al herido al Hospital Eleazar Herrera Motta, de Chilecito, donde ingresó con lesiones graves en la cabeza y el hombro.

El doctor Nicolás Molina, a cargo del parte médico, informó que Carrizo fue internado en la unidad de terapia intensiva con un traumatismo craneoencefálico severo, pérdida de conocimiento, sangrado en el oído izquierdo y fracturas múltiples que agravan su cuadro.

Familiares, amigos y vecinos de San Miguel y Chilecito permanecen en vigilia a la espera de novedades sobre su evolución, mientras la comunidad se une en cadenas de oración por su pronta recuperación.