Un jefe policial de Catamarca puso en duda la “necesidad” de los usurpadores por una vivienda, y calificó la toma de terrenos en Valle Viejo como algo político

Esta mañana, en un extenso y detallado diálogo con nuestra emisora, el comisario Claudio Barrios, de la Jefatura Zona Norte, dijo que hasta el momento solo hubo un pedido de la justicia para evitar que sigan sumándose usurpadores a los terrenos privados de la localidad de Santa Rosa, Departamento Valle Viejo.

“A la prevención la hemos tratado de hacer. Ahora yo la pregunta que me hago yo es, esta cantidad de personas que hay hoy allí, alrededor de trescientas ya. De repente llegaron, estaban en situación de calle, y de repente llegaron ahí, o dónde estaban viviendo antes, porque yo no creo que estas trescientas personas de un día para otro no tenían dónde vivir y y fueron para allí. Pienso yo que muchas de estas personas realmente tenían un lugar donde vivir, puede ser que haya la necesidad de una vivienda, digamos, la motivación, como para ir a usurpar, pero no deja de ser un dedito, y nosotros hemos tratado de hacer las prevenciones necesarias. Es como que está de moda ir a usurpar y esperar que el gobierno, la justicia o alguien nos resuelva la situación”.

Luego, el jefe policial informó que “la mayoría son de Valle Viejo. También déjeme mencionar acá que a raíz de las tareas preventivas y las que nosotros habíamos estado realizando, se ha logrado identificar a muchas de estas personas, ya sea de sus propias publicaciones en redes sociales, de la prensa o de donde hayan dado entrevistas, nosotros hemos logrado identificar a muchas de estas personas, y seguramente serán en algún momento imputadas por el delito que están cometiendo”.

El comisario Barrios fue más allá en su análisis, y calificó como “algo llamativo” de la usurpación, que “al momento de ir la gente a hacer el relevamiento, tanto de Desarrollo Socialo del IPV, estas personas no querían brindar su sus datos personales. Luego, se contactaron con una abogada, lo que me pareció extraño también, que una abogada esté patrocinando un delito, pero bueno, a partir de allí, (los usurpadores) sí pudieron empezar a brindar sus datos para el relevamiento, y lo llamativo también fue que había terrenos que solo estaba alguna algún ranchito ahí armado y de repente aparecía de algún lugar, un propietario o, mejor dicho, un usurpador, a ofrecer sus datos. Al principio, había pocas personas que, como dije, nos querían brindar sus datos y de repente, todos querían brindar sus datos, aparecieron personas que no sabíamos dónde estaban ahí, porque antes no estaban. Es una situación bastante compleja, bastante extraña, que más allá del delito que se está cometiendo, creo que están más por una razón social, y hasta me atrevo a decir que hasta política también”.