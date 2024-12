Un hospital intercambió bebés tras el parto y las familias se dieron cuenta tres años después

Dos familias brasileñas denunciaron que sus bebés fueron intercambiados después del nacimiento en el Hospital de la Mujer, en la localidad de Inhumas, en el estado de Goias. El caso fue descubierto tres años después, luego de que uno de los padres sospechara de la paternidad y solicitara una prueba de ADN. La Policía investiga el caso.

Los bebés nacieron el 15 de octubre de 2021 mediante cesárea, realizada simultáneamente por diferentes equipos médicos. Uno de ellos nació a las 7:35 y el otro, 14 minutos después, a las 7:49 horas. Fue en plena pandemia, y ambas mujeres tuvieron que parir solas por las restricciones impuestas a familiares en los hospitales debido al Covid-19.

Cómo descubrieron el intercambio de bebés

Todo salió a la luz luego de que una de las parejas se separara. Claudio Alves, uno de los papás, no encontraba ningún parecido físico con su hijo y solicitó una prueba de ADN para comprobar la paternidad. Su exesposa, Yasmin Kessia da Silva, de 22 años, aceptó. “Si no fuera hijo de Claudio, tampoco sería mío”, dijo al sitio g1, convencida de la paternidad del niño.



El examen se realizó el 31 de octubre de 2024 y el laboratorio pidió una contraprueba. “Dijeron que la sangre de mi hijo no era compatible con la mía. Pensé que era un error. Pero llegó la contraprueba. Tenía la esperanza de que todo estaría bien, que él era mío. Luego recibimos el informe y vimos que no era nuestro”, dijo Yasmin.

La mujer recordó a la familia que estuvo allí el mismo día en que nació su hijo, ya que conocía al padre de vista, y logró contactarlos a través de un pastor. Después de que el líder religioso les contara lo sucedido, Isamara Cristina Mendanha, de 26 años, y Guilherme Luiz de Souza, de 27 años, también se hicieron una prueba de ADN con su hijo, que resultó incompatible.

“Márcio [pastor de la iglesia] vino a contarnos. Enseguida nos preguntamos qué hacer e hicimos el ADN. A partir de ahí se acabó prácticamente todo”, declaró Isamara.

Las parejas se sometieron a pruebas que demostraron que los niños con los que viven no son sus hijos. Sin embargo, todavía no tienen pruebas de que el hijo biológico de Yasmin esté con la familia de Isamara.

Para ambas familias, el descubrimiento fue un mazazo que torció sus vidas. “Es un shock enorme. No tengo la estructura psicológica para esto. Somos sólo una familia. Sólo queremos paz. En este momento de tanta tristeza y dolor que estamos viviendo, lo que queremos es una solución“, dijo Claudio. “Estamos indefensos y no sé cómo vamos a hacer a partir de ahora”, afirmó el hombre.

Isamara afirmó que estuvieron tres años cuidando a un niño, y que ahora tienen otro hijo biológico. “Queremos acercarnos y, a partir de ese momento, ser una gran familia”, afirmó la madre.Qué dijeron las madres sobre el momento del parto

Yasmin contó que después del parto, el equipo médico apoyó al bebé a su lado y le sacó una foto. En la imagen se puede ver que el hijo biológico de Yasmin porta un brazalete de identificación en su brazo izquierdo. Sin embargo, la mujer no recuerda si aún lo tenía cuando llegó a la habitación.

“Me desperté y el bebé ya estaba a mi lado, mi mamá estaba en la habitación. Recuerdo destellos”, narró la mujer. Dijo que se sintió mal durante el parto y que debido a la anestesia no recuerda lo que pasó en la sala de recuperación.

Isamara dijo que llegó a la habitación antes que el bebé, quien poco después fue llevado hasta ella. Entonces agarró el “el primer conjunto de su primer hijo” para ponérselo.

La Justicia decretó el secreto de sumario, pero en un comunicado informó que “los involucrados ya fueron entrevistados y la investigación policial continúa con las diligencias en curso para esclarecer la dinámica del hecho y su autoría”.

El Hospital São Sebastião de Inhumas también indicó que coopera con las autoridades para esclarecer el caso.

El caso es investigado por la Policía, con base en el Estatuto del Niño y del Adolescente. Aunque los tribunales deben determinar el futuro de los niños, las familias dijeron que estaban divididas.

El abogado de Claudio, Kuniyoshi Watanabe, dijo a g1 que las familias no mencionaron si harían un intercambio. “El juez determinará allí el final del proceso. Creo que acabarán teniendo dos padres y dos madres”, explicó.