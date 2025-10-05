Radio TV Valle Viejo
Un hombre y sus dos hijos fueron detenidos acusados de asesinar a un a persona

Un hombre de 39 años falleció al recibir una herida de arma blanca durante una pelea. Secuestraron el cuchillo utilizado en el hecho y detuvieron a los presuntos autores. El episodio ocurrió en la madrugada de este domingo en la Quinta 50 de Machagai, provincia de Chaco, donde Javier Edgardo Ortiz, de 39 años, perdió la vida tras ser apuñalado en medio de una gresca.

Cerca de las 00:40, personal de la Comisaría de Machagai fue alertado sobre una persona herida de arma blanca que había sido trasladada al hospital local en un vehículo particular. Minutos después, se informó que Ortiz estaba siendo derivado al hospital 4 de Junio De Sáenz Peña por la gravedad de sus lesiones. Finalmente, a la 01:10 ingresó al nosocomio sin signos vitales.

Los efectivos se dirigieron al lugar del enfrentamiento, donde entrevistaron a vecinos y confirmaron que se había producido una pelea entre la víctima y un hombre acompañado por sus hijos. En la escena hallaron manchas de sangre y un cuchillo de 10 centímetros de hoja que habría sido utilizado en la agresión.

Con los datos recabados, se implementó un operativo cerrojo que permitió, alrededor de las 03:20, la detención de un hombre de 48 años y sus hijos de 24 y 20 años en las inmediaciones. El procedimiento contó con la colaboración del Departamento de Investigaciones Complejas. Los tres sujetos fueron notificados de su aprehensión en la causa por “Supuesto Homicidio”.

Asimismo, con la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y bajo directivas de la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, se realizaron pericias en el lugar y la extracción de muestras para la investigación.

