Un hombre se arrojó de un cuarto piso para quitarse la vida, cayó sobre una vecina de 83 años y la mató

Un hombre de 70 años se arrojó desde el cuarto piso del edificio donde vivía y cayó sobre una mujer que regresaba a su hogar, matándola en el acto. La víctima fue identificada como Francesca Manno, de 83 años.

Según consignó Corriere della Sera, el hecho tuvo lugar el pasado domingo a las 18 (hora local), en un complejo sobre la calle Fratelli di Dio, frente al Parque de las Cuevas -conocido allí como Parco delle Cave-.

El individuo, cuyo nombre no fue dado a conocer, se trepó al balcón interno que se encontraba en su domicilio y se lanzó con intención de quitarse la vida. Manno justo ingresaba al patio del edificio y recibió el impacto de lleno.

Minutos después del hecho, vecinos se comunicaron con Emergencias (118) y un equipo de profesionales de la salud se hizo presente en el lugar. A pesar de los esfuerzos, no pudieron reanimar a la víctima.

Respecto del sujeto que saltó desde el cuarto piso, fue trasladado con vida al Hospital Niguarda. En principio, su estado era crítico. Con el correr de las horas, lograron estabilizarlo y se encuentra fuera de peligro.

En un primer momento, las autoridades especulaban con un doble intento de suicidio, pero finalmente logró establecerse que no había vínculo alguno entre la mujer que falleció y el hombre que se arrojó al vacío.

El vecino de 70 años fue denunciado por homicidio culposo y permanece internado con custodia policial.

Fuente: La Nación