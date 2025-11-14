Un hombre murió tras ser picado por una avispa dentro de su auto

Un hombre falleció este jueves en la ciudad de Concordia luego de ser picado por una avispa que había ingresado a su auto. Según confirmaron desde la Jefatura Departamental de Policía, la víctima era alérgica a este tipo de insectos y sufrió una reacción severa tras la picadura.

En horas de la tarde, el hombre se comunicó telefónicamente con su esposa para avisarle que, al salir de su lavadero de autos ubicado en cercanías de Avenida Presidente Illia (ex Ruta 4) y Paula Albarracín de Sarmiento, encontró una avispa dentro del vehículo. Intentó matarla, pero fue picado y, consciente de su alergia, decidió dirigirse de inmediato al Hospital Carrillo por sus propios medios.

Desde ese centro de salud fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Allí fue colocado en Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) debido al cuadro crítico que presentaba. Sin embargo, el paciente entró en paro y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no logró ser estabilizado. La fiscal Julia Rivoira tomó intervención para realizar la diligencias correspondientes.