Un hombre murió durante una violenta pelea callejera que incluyó a una decena de personas

Fuentes policiales confirmaron al diario JujuyalMomento la muerte de una persona a raíz de una violenta pelea callejera en Monterrico. Según señalaron, el hecho se registró ayer sábado alrededor de las 17:00, en un sector del barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad tabacalera.

En ese lugar se encontraba un grupo de ocho sujetos ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. En un momento determinado, aparecieron dos hombres con camisetas de equipos de Salta y comenzaron a vociferar insultos entre las partes.

La situación se salió de control iniciándose una gresca entre los protagonistas. Durante las agresiones, uno de los atacantes cae al piso desvaneciéndose. Personal de SAME llegó a la zona y constató que este hombre, mayor de edad, había fallecido.

Se solicitó la realización de la autopsia al cuerpo, aguardando los resultados de la misma para establecer los causales del deceso.

Todos los implicados se encuentran demorados. Intervino en un primer momento la Brigada de Investigaciones y la causa fue derivada a la División de Homicidios de la Unidad Regional N°6.