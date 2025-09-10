Radio TV Valle Viejo
Un hombre denunció que su ex le prendió fuego la casa porque lo encontró con su nueva novia

Un violento episodio ocurrió en las últimas horas en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Un hombre denunció que su ex pareja le prendió fuego la casa como venganza después de haberlo encontrado con su nueva novia.

El hecho tuvo lugar en una vivienda del Sector B-4, cuando la mujer ahora denunciada, llegó sin previo aviso para hablar con el hombre que había sido su pareja.

Según relató la víctima al diario Jujuy al Momento, él se encontraba con su nueva novia y decidió entonces acompañarla a su casa para evitar exponerla a una posible situación desagradable con su ex.

Lo que no imaginó el hombre fue el terrible escenario que iba a encontrar al volver: las persianas de madera de su casa estaban en llamas y el fuego ya se había extendido al interior de la propiedad.

Dramático rescate
A pesar del shock, el hombre actuó rápido y pudo evacuar a todos sus familiares que estaban adentro. Las llamas alcanzaron parte de un dormitorio y provocaron daños en el colchón y algunos muebles, pero afortunadamente no hubo heridos.

De inmediato, llamó al 911 y en pocos minutos llegó la policía y una dotación de bomberos voluntarios, que lograron controlar el incendio y comenzaron las pericias para determinar cómo se originó el fuego.

La denuncia y la investigación

En su declaración, la víctima apuntó directamente contra su ex pareja y aseguró que ella ya lo había amenazado antes del incidente.

El caso quedó en manos de la Unidad Regional Nº 7, bajo las directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación. 

