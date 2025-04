Un guardia de seguridad fue hallado sin vida en el campus de una universidad tucumana: murió de un tiro en el pecho

Un guardia de seguridad que fue encontrado muerto en la madrugada de este miércoles en el campus de la universidad San Pablo T, presentaba un disparo de arma de fuego a la altura del pecho. La Policía investiga diferentes hipótesis mientras que las autoridades de la institución informaron la suspensión de las actividades académicas.

Hasta el momento no hay información oficial de la muerte del hombre empleado de una empresa de Seguridad, quien tenía 32 años. No robaron nada, pero no se descarta un asesinato.

Su cuerpo ya sin vida fue hallado pasadas las seis por empleados de la casa de Altos estudios en el momento en el que llegaban a comenzar su tarea diaria.

De inmediato se montó un operativo policial, bajo supervisión de autoridades judiciales, para recoger pruebas en el lugar que ayuden a esclarecer el caso.

Minutos antes de las 8 llego al lugar una ambulancia, mientras se confirmaba que las actividades académicas en el campus quedaban formalmente suspendidas.



De acuerdo con los primeros informes, los restos tendrían al menos una herida de bala, por lo que no se descarta ninguna fuente de investigación.

Esta mañana la institución comunicó que “se suspenden todas las actividades académicas y administrativas en el campus de San Pablo, debido al fallecimiento de un colaborador del área de seguridad privada contratado por la institución. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y solicitamos una pronta investigación para esclarecer lo sucedido”.

En la búsqueda de pruebas que permitan esclarecer el caso, en las próximas horas se le practicará la autopsia al cuerpo mientras que se analizarán las cámaras de seguridad instaladas en el predio.