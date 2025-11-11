Un futbolista murió ahogado en el Paraná: hacía pocos días había firmado su pase a un club de Primera

Después de varias horas de búsqueda en el río Paraná, este lunes por la mañana hallaron muerto a Dilan González, un joven misionero de 17 años que se había metido a nadar el fin de semana por la tarde. La víctima era una promesa para el fútbol local y hacía pocos días había firmado contrato para jugar en un equipo de Primera A de la ciudad de Buenos Aires.

Antes del accidente, el domingo por la mañana, el deportista jugó un partido para el Club Atlético Bartolomé Mitre, donde estaba desde los 8 años, y luego salió con un amigo y su novia a pasar el día junto al río, en la zona de la avenida Julio Piró, Villa Cabello, informó el diario misionero El Territorio. Pero alrededor de las 18.30, sus allegados pidieron ayuda a la Policía porque González había desaparecido en el Paraná.

Se montó entonces un operativo especial para dar con el paradero del adolescente hasta que, horas después, bien entrada la mañana del lunes, los rescatistas de Prefectura Naval Argentina (PNA) hallaron el cuerpo sin vida flotando en el río. Un equipo de Psicología Policial asistió a los familiares del joven.

Según consignaron los medios locales, hacía solo cinco días que González había firmado un acuerdo para continuar su carrera en el club porteño Vélez Sársfield. “Con profundo dolor, hoy nos toca despedir a Dilan, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club. Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme”, fueron las palabras que utilizó la institución Bartolomé Mitre para despedir a la víctima.

“Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr. Toda la familia del Gigante acompaña a su familia y abraza a sus amigos en este difícil momento, y rogamos por su descanso eterno”, añadieron.

En tanto, este lunes, las escenas de dolor se multiplicaron en la sala velatoria donde los allegados de González fueron a despedirlo.

