Un futbolista adolescente murió al chocar en una moto contra un camión

La comunidad de Icaño y el club Atlético Icaño, de Santiago del Estero, atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse que uno de los fallecidos en el accidente fatal ocurrido en la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 34 es Osvaldo Leonel Ulloa, de 16 años.

El adolescente, que integraba las divisiones inferiores del club Atlético Icaño, regresaba de entrenar cuando la motocicleta Yamaha YBR 125 cc en la que viajaba junto a Rodrigo Sánchez (22) impactó de frente contra un camión Mercedes Benz en el kilómetro 543 de la ruta.

Ulloa y su compañero perdieron la vida en el acto, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Según se supo, el joven futbolista se preparaba para disputar la final frente a Pinto el próximo domingo, ilusión que quedó trunca por la tragedia que enlutó a toda la localidad.

