Un funcionario de Valle Viejo salió a bancar a la hija de Susana Zenteno por el “acomodo” como Directora de un área

En la jerga argentina, “flashear” significa imaginar o suponer algo disparatado. Sinónimos: delirar, desvariar, alucinar. Por este último término (alucinar), en nuestro país se instaló la palabra “flashear” entre los vulgarmente llamados “marihuaneros” (consumidores de marihuana). A este recurso echó manos el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Valle Viejo, Rolando Contreras, al realizar un posteo en sus redes sociales donde planteó que “a un funcionario se le puede cuestionar su idoneidad, no su ADN”.

Se estaba refiriendo Marianela Sosa Zenteno, hija de la intendente Susana Zenteno, quien casi encubiertamente viene ocupando el cargo de directora de Acción Social en la comuna. Tan encubierta, que ni el concejal opositor Gerónimo Cabrera estaba al tanto, porque desde agosto de 2024 el municipio no está emitiendo Boletín Oficial. Por este motivo, hay quienes hasta ayer hablaban en potencial sobre la joven hija de la jefa comunal.

En la publicación, Contreras parece dirigirse a alguien en particular (no se sabe si le apuntó a un político opositor, a un periodista o bien a cualquier hijo de vecino), diciendo que “todos somos iguales ante la ley, la moral y para acceder a la función pública. No se pueden levantar juicios discriminatorios, basados en el sexo, raza, religión o descendencia sanguínea de una persona”. Para rematar, Rolando Contreras citó el caso del Presidente de la Nación, reprochando que “ni siquiera a Milei, que pretende encarnar las fuerzas juzgadoras del cielo, se le cuestionó que designara a su hermana como secretaria general de la Presidencia. Entonces, ¿qué flashea ahora? ¿Qué critica?”.