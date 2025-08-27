Un experto en minería murió cuando desactivaba viejos explosivos de YPF en Salta

Un especialista zimbabuense en explosivos y desminado murió en la Argentina tras detonarse un booster sísmico que manipulaba mientras trabajaba en Salta, según informaron este martes fuentes oficiales.

El ministro de Asuntos Exteriores de Zimbabue, Amon Murwira, confirmó la muerte de Henry Martin Douglas Macharaga, de 52 años, ocurrida el pasado 19 de agosto.

Murwira señaló que su ministerio está en contacto con la familia de Macharaga, con la organización The Development Initiative (TDI) -para la que trabajaba- y con la embajada de Zimbabue en Buenos Aires, con el fin de coordinar el traslado del cuerpo a su país natal.

Cómo fue el accidente en el que murió un experto en explosivos de Zimbabwe

A través de TDI, una empresa internacional especializada en operaciones de desminado en zonas de conflicto, Macharaga prestaba servicios a la petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para detectar y desactivar explosivos utilizados en antiguas exploraciones petroleras.

El incidente, que todavía se encuentra bajo investigación, sucedió en la Ruta Nacional 34, una de las principales rutas que conecta el norte del país con la frontera boliviana, en Salta.



Macharaga era originario de Chirumanzu, en la provincia zimbabuense de Midlands, en el centro del país. Tenía una esposa y dos hijos. Era un experto en la manipulación y desactivación de explosivos, acumulaba décadas de experiencia en operaciones en múltiples países.



Su trayectoria profesional incluyó misiones en zonas de guerra y posconflicto de África, Asia y Medio Oriente como Sudán del Sur, Malí, Somalia, Afganistán y Mozambique.



Además participó en operaciones en América Central y América del Sur, así como programas de desminado en Azerbaiyán, Kuwait y Líbano.



El artefacto que detonó en sus manos era similar a los enterrados por YPF hace 50 años, cuando la compañía exploraba yacimientos de petróleo y gas situados a más de tres kilómetros de profundidad en el norte argentino.