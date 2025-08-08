Un exentrenador de Boca apuntó contra Carlos Palacios: «Piensa que toda su vida va a ser así»

En medio de la crisis que atraviesa Boca a nivel futbolístico e institucional, uno de los apuntados dentro del campo de juego es Carlos Palacios. El chileno no dio la talla y las polémicas fuera de la cancha hicieron estallar a los hinchas. Ahora, un ex DT del Xeneize apuntó contra su disciplina.

En las últimas horas se difundió un video del ex Colo Colo durante una práctica en Boca Predio. En la filmación se lo ve realizando un trabajo con pelota a un bajo ritmo. Las críticas no tardaron en llegar y apuntaron contra su actitud durante los entrenamientos.

Uno de los consultados sobre este hecho fue Claudio Borghi, exentrenador de Boca. El Bichi dialogó en Espn y no ocultó su descontento: «Estamos fallando desde la formación de jugadores«.

En ese sentido, el histórico jugador de Argentino Juniors agregó que «cuando un futbolista es bueno y empieza a tener dificultades en el estudio o la disciplina, los técnicos de inferiores dicen ‘No me importa que no vaya al colegio o no tenga disciplina. Yo lo pongo en la cancha y va a ganar. Me va a hacer la diferencia’».

Y mostró su preocupación con respecto a los más jóvenes: «Los chicos piensan que en toda su vida va a ser así. ‘No voy a entrenar mucho, total el técnico me va a poner’». Además, recordó cómo se trabaja en su etapa como futbolista: «Antes, si perdíamos no salíamos. No había teatro, cine ni cena. Era encerrarse en la casa, bajar la cabeza y pensar por qué perdimos. Los tiempos cambiaron«.

«Hoy piensan ‘Ya jugué, ya cumplí y voy a hacer mi vida’. Es una situación que tenemos que entender. Es ofensivo pensar un partido como de ‘vida o muerte’, pero si juego mal y después salgo estoy mintiéndole a la gente», sentenció.

Un campeón con Boca le dejó una advertencia a Carlos Palacios

Si bien no nombró directamente al ex Colo Colo, Walter Erviti dejó en claro cómo se tiene que vivir la estadía en el conjunto de la Ribera. “Si vos te dedicás a jugar, a mejorar y a ser profesional, Boca es la vidriera más grande que te puede pasar. Es la mejor oportunidad que te puede pasar en tu carrera, sino el Mundo Boca te expone, te consume, porque en este país el que no es hincha de Boca, está en contra de Boca», opinó.

En ese sentido, dejó en claro durante una charla con el programa Dupla Técnica que “Boca no te da tiempo a cambiar. Si vos sos de una manera y como vas a Boca querés cambiar, seguramente Boca te consuma”.