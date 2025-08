Un excustodio presidencial baleó en la cabeza a un motochorro que le robó a su esposa

Un sargento primero de 54 años de la Policía Federal Argentina que fue parte de la División Custodia Presidencial baleó a un motochorro que la había robado la cartera a su esposa en el partido de La Matanza. El sospechoso herido fue derivado al Hospital Paroissien y tiene antecedentes. El cómplice escapó.

“Vio justo la maniobra, dio la voz de alto y disparó”, es el resumen de la maniobra del sargento primero que baleó al sospechoso de 27 años. O, al menos, eso fue lo que le contó a los policías de la Bonaerense que llegaron a la esquina de Montgolfier y Almirante Cordero, en la localidad de Gregorio de Laferrere tras el llamado al 911.

La causa la investiga el fiscal Gastón Duplaa, en el marco de un expediente por robo en el que aún o tomó temperamento contra el sargento primero de la PFA. Eso sí, pidió que la Policía Científica le incaute el arma y que se someta al Dermotest.

Todo sucedió este martes, en Montgolfier al 1600. Según el policía, estaba de civil y franco de servicio cuando observó a dos motochorros armados, quienes se disponían a robarle a su pareja, de 53 años.

En ese contexto, y siempre con base en los dichos del ex custodio, porque aún no se han incorporado a la causa las testimoniales, se identificó como policía, extrajo su pistola Glock calibre 9 milímetros personal -que no es la reglamentaria- y disparó. Uno de los balazos hirió en la cabeza a un motochorro que quedó tendido en el piso herido, a unos 30 metros.

El otro motochorro escapó del lugar y una vecina recuperó la cartera de la esposa del hombre a unos 200 metros del lugar del hecho y se la entregó a la Policía, según el portal Primer Plano.

En paralelo, se solicitó el arribo de una ambulancia que trasladó al Hospital Paroissien al sospechoso herido, identificado por las fuentes consultadas como E.H.G., de 27 años, quien ingresó a ese centro de salud inconsciente y allí quedó en calidad de aprehendido.

Luego, se pudo constatar que E.H.G. posee antecedentes penales en una causa por robo que tramita en el departamento judicial de Vicente López. La moto Honda XR que le secuestraron no posee impedimentos.