Un empleado penitenciario al borde de quedar detenido por 15 abusos sexuales contra un menor

La Justicia platense dejó al borde del arresto a Víctor Sinchicay, un trabajador del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que enfrenta una grave acusación por al menos 15 hechos de abuso sexual en perjuicio de un menor.

Según el expediente judicial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el penitenciario está imputado por “abuso sexual con acceso carnal triplemente calificado” —por haber causado un grave daño físico y psicológico a la víctima, por su rol de encargado de la guarda y por el aprovechamiento de una convivencia preexistente—. Además, se le atribuyen los delitos de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores, todos en concurso real y en distintos hechos.

El caso se encuentra en una instancia clave luego de que la jueza Marcela Garmendia rechazara el pedido de eximición de prisión presentado por su abogado, Juan Pablo Gallego, que buscaba evitar el encarcelamiento de Sinchicay.

En el escrito, la magistrada entendió que, dada la gravedad de la acusación y la alta pena en expectativa, existe riesgo procesal, por lo que dispuso mantener el rechazo.

El acusado —que cumple funciones jerárquicas en una unidad penal de Melchor Romero— continúa en libertad, aunque su situación procesal está en suspenso, ya que será la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata la que defina si confirma o revierte la decisión judicial.

De confirmarse el fallo, Sinchicay quedará detenido de manera inmediata. Mientras tanto, allegados a la víctima sostienen el pedido de justicia y acompañamiento en la causa.

En estos momentos el acusado vive en el Barrio Penitenciario, ubicado sobre la calle 44 y 189, y los vecinos comentan que tiene un auto Falcón de colección gris y una camioneta Ford Ranger Azul.

Fuente: NA

