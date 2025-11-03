Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Un efectivo policial fue echado al viralizar fotos íntimas con el uniforme

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, encabezado por Eugenio Agüero Gamboa, resolvió la desafectación inmediata de Gonzalo Ezequiel Santillán, un Personal Transitorio Policial (PTP), por un grave incumplimiento disciplinario. La medida, refrendada por el decreto N° 2919/7 y respaldada por el secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, se fundamenta en la viralización de una fotografía en la que el agente, uniformado, “exhibía su órgano reproductor masculino en un grupo de WhatsApp con personas ajenas a la fuerza policial”. El cese se produjo a solo cinco meses de haber ingresado a la fuerza.

La investigación comenzó el 2 de julio de 2025, cuando la Escuela de Suboficiales y Agentes “Agente Juan José Vides” labró un acta tras tomar conocimiento de la imagen circulando en redes sociales. Según el decreto, el Acta para Documentar señaló que la fotografía fue enviada a “un grupo de WhatsApp, integrado por personas de diferentes sexos y ajenas a la fuerza policial”. Santillán, en su declaración informativa, reconoció el hecho y admitió que “se equivocó con su conducta”.

El agente, designado el 6 de mayo de este año fue puesto en disponibilidad el 12 de julio, según consta en las actuaciones administrativas. La Dirección General de Asuntos Internos Policiales y el Departamento Personal D-1 recomendaron su desafectación, respaldados por la Asesoría Letrada Departamental y la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad. El secretario de Seguridad dio su conformidad al trámite.

  • Catamarca continúa con el Control Focal contra el Dengue

    Catamarca continúa con el Control Focal contra el Dengue

    El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la…

  • Un efectivo policial fue echado al viralizar fotos íntimas con el uniforme

    Un efectivo policial fue echado al viralizar fotos íntimas con el uniforme

    El Ministerio de Seguridad de Tucumán, encabezado por Eugenio Agüero Gamboa, resolvió la desafectación inmediata de Gonzalo Ezequiel Santillán, un Personal Transitorio Policial (PTP), por un grave incumplimiento disciplinario. La medida, refrendada por el decreto N° 2919/7 y respaldada por el secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, se fundamenta en la viralización de una fotografía en…

  • Javier Milei ya se reúne con su nuevo Gabinete en Casa Rosada

    Javier Milei ya se reúne con su nuevo Gabinete en Casa Rosada

    El presidente Javier Milei encabeza esta mañana una reunión junto al nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Con la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete; de Pablo Quirno como canciller; y de Diego “El Colo” Santilli, en el Ministerio del Interior, el mandatario da inicio al segundo tramo de…

  • Catamarca presente en la edición 2025 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

    Catamarca presente en la edición 2025 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

    La provincia de Catamarca participó activamente en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, desarrollada en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta. La delegación provincial conformada por alumnos y docentes que representaron a la provincia en la tercera y cuarta fase nacional del encuentro, fue acompañada por la coordinación de TecnoCiencias,…

  • “Despegar” suma una nueva financiación para el Cyber Monday: permite pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares

    “Despegar” suma una nueva financiación para el Cyber Monday: permite pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares

    La plataforma de viajes Despegar anunció una importante novedad en su sistema de financiación para vuelos al exterior. Según informó Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, la compañía suma la posibilidad de pagar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares. Esta nueva opción, dentro del sistema “Cuotas Despegar”, representa un cambio…

  • Diego Santilli dijo que el desafío es que haya ocho millones más de trabajadores formales

    Diego Santilli dijo que el desafío es que haya ocho millones más de trabajadores formales

    El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró hoy que su agenda “es la de las reformas que vienen” en la segunda etapa del gobierno de Javier Milei y señaló que la delineó ayer con el mandatario en una reunión “de una hora y cuarto” que mantuvieron en la Residencia de Olivos. “Mi agenda es…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4