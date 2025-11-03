Un efectivo policial fue echado al viralizar fotos íntimas con el uniforme

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, encabezado por Eugenio Agüero Gamboa, resolvió la desafectación inmediata de Gonzalo Ezequiel Santillán, un Personal Transitorio Policial (PTP), por un grave incumplimiento disciplinario. La medida, refrendada por el decreto N° 2919/7 y respaldada por el secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, se fundamenta en la viralización de una fotografía en la que el agente, uniformado, “exhibía su órgano reproductor masculino en un grupo de WhatsApp con personas ajenas a la fuerza policial”. El cese se produjo a solo cinco meses de haber ingresado a la fuerza.

La investigación comenzó el 2 de julio de 2025, cuando la Escuela de Suboficiales y Agentes “Agente Juan José Vides” labró un acta tras tomar conocimiento de la imagen circulando en redes sociales. Según el decreto, el Acta para Documentar señaló que la fotografía fue enviada a “un grupo de WhatsApp, integrado por personas de diferentes sexos y ajenas a la fuerza policial”. Santillán, en su declaración informativa, reconoció el hecho y admitió que “se equivocó con su conducta”.

El agente, designado el 6 de mayo de este año fue puesto en disponibilidad el 12 de julio, según consta en las actuaciones administrativas. La Dirección General de Asuntos Internos Policiales y el Departamento Personal D-1 recomendaron su desafectación, respaldados por la Asesoría Letrada Departamental y la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad. El secretario de Seguridad dio su conformidad al trámite.