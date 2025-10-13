Un docente de la UTN murió aplastado por su camioneta mientras la reparaba

Un trágico accidente ocurrió este domingo en la intersección de Perú y Pasaje Martín Rodríguez, en San Miguel de Tucumán, donde el ingeniero Miguel Ortega (54) perdió la vida tras quedar aplastado por su camioneta mientras realizaba tareas de reparación.

Según las primeras informaciones, Ortega se encontraba arreglando la parte inferior del vehículo cuando, por causas que se investigan, la camioneta cedió y lo aplastó, provocándole la muerte en el acto.

El hecho generó profundo dolor en la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional Tucumán, donde Ortega se desempeñaba como docente.

Desde la institución confirmaron que este lunes no se dictarán clases en señal de duelo por su fallecimiento.

Compañeros y estudiantes lo recordaron como un profesional comprometido, solidario y apasionado por la enseñanza. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y condolencias hacia su familia y allegados.

La Policía y personal del 107 intervinieron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del trágico suceso.