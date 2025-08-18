Un cura kirchnerista será candidato a diputado en Santa Cruz: “No fue el dedo de Cristina”

El cura Juan Carlos Molina será el primero de la lista del peronismo en la provincia de Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña. El religioso fue cercano al Papa Francisco y a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Este domingo se despidió de su programa “Rompiendo moldes” en Radio 10, y horas más tarde se conoció la razón de su decisión.

Molina había sido titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) entre 2013 y 2015, durante la segunda gestión de Cristina Kirchner.

El sacerdote, de trayectoria en el trabajo social, buscará por primera vez un lugar en la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 26 de octubre.

En una provincia históricamente atravesada por las disputas internas del peronismo, la figura del sacerdote Juan Molina comienza a tomar relevancia política con un perfil atípico pero con fuerte arraigo territorial. “No fue el dedo de Cristina, creo que fue el dedo de Francisco”, expresó el propio Molina al referirse con humor a su creciente protagonismo en la escena santacruceña.

El cura, de 58 años, nació en Chillar, provincia de Buenos Aires, pero hace más de dos décadas que reside en Santa Cruz, donde desembarcó como misionero. Desde 1999 está radicado en Cañadón Seco, donde fundó la primera sede de la Fundación Valdocco, en honor al barrio de Turín donde comenzó su obra San Juan Bosco. Desde entonces, su trabajo social se expandió con centros comunitarios también en El Calafate, el Impenetrable chaqueño y Haití.