Radio TV Valle Viejo
Un cura hizo una misa en Santa Fe para bendecir gatos y fue furor

Una iglesia de Santa Fe abrió sus puertas para recibir a los gatos de los fieles y darles la bendición. La iniciativa ocurrió en el marco del Día Internacional del Gato, celebrado el pasado miércoles 29 de octubre, pero se viralizó en los últimos días a través de videos publicados en redes sociales que muestran la ceremonia.

La actividad especial para bendecir a los felinos se llevo a cabo en la parroquia San Juan Bautista. El evento empezó a las 19.30 y convocó a decenas de familias que se acercaron con sus gatos para que el padre Ernesto Agüera pueda darles la bendición.

En diálogo con Sol Play, el cura contó que la idea surgió luego de que en la parroquia se hayan bendecido perros el pasado 16 de agosto, en el Día de San Roque. “Pensamos hacer una iluminación con la palabra de Dios, una bendición en general y luego que las personas pasen uno a uno con sus mascotas“.

Decenas de familias se acercaron a la iglesia con sus gatos.

“La bendición es que Dios haga bien sobre alguien, en este caso sobre estos felinos, que nos dan cariño y afecto”, explicó Agüera y destacó la importancia que tienen los animales en cada hogar: “No solamente son mascotas, no son un juguete, sino que son la compañía de la familia y de aquellos que están solos”.

Una mujer que participó de la actividad, expresó su gratitud con la iniciativa: “Es la primera vez que lo vemos, tenemos un perro, pero nunca le habían dado la bendición. En estas fechas tan especiales nos parece importante”, expresó. 

