Un condenado por violación elogió al juez que lo sentenció a 8 años de prisión: “Ojalá hubiera tenido un padre como usted”

Un hombre condenado a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hermana de 10 años sorprendió al tribunal santiagueño con un gesto inesperado tras conocer su sentencia. 

El hecho ocurrió en los tribunales de La Banda, donde el acusado, un carnicero de apellido Torres, residente del barrio 25 de Mayo, protagonizó una escena que dejó perplejos a todos los presentes.Luego de que el presidente del tribunal, doctor Julio David Alegre Paz, terminara de leer los fundamentos del fallo, el condenado pidió permiso para hablar. Custodiado por personal policial, se acercó al estrado, estrechó la mano del magistrado y le expresó: “Esto no tiene nada que ver con la condena que me dio. Lo quiero saludar por la personalidad que tiene y ojalá hubiera tenido un padre como usted”. El gesto, inusual en este tipo de audiencias, generó silencio y asombro en la sala.

Durante el juicio, la fiscal Ana Azar había solicitado una pena de 11 años de prisión, al considerar acreditado el delito, pese a que la víctima se retractó durante el debate oral. Según la acusación, la niña intentó favorecer a su hermano y acercarse nuevamente a su familia, de la que se había alejado tras años de malos tratos.

Por su parte, el defensor Osvaldo Díaz pidió la absolución del imputado alegando el beneficio de la duda, mientras que el querellante Walter Correa decidió no formular acusación a raíz del cambio en la declaración de la víctima.

El caso se remonta a 2015, cuando una docente de la menor detectó signos de abuso y presentó la denuncia, a la que luego se sumó la madre de la niña. Desde entonces, el acusado se mantuvo prófugo durante varios años, hasta que fue detenido en 2022 por la Policía.

En la etapa inicial de la investigación, la víctima había declarado que su hermano la drogó antes de violarla, pero en el juicio cambió su versión, lo que los investigadores interpretaron como una posible consecuencia de presiones familiares.

Con la lectura del fallo, el tribunal dio por concluido un extenso proceso judicial que se extendió casi una década y que ahora dejará al condenado tras las rejas, mientras cumple su pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Fuente: Nuevo Diario

