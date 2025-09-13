Radio TV Valle Viejo
Un comisionado tucumano atropelló y mató a una mujer y luego se dio a la fuga

La comuna de El Cercado, departamento de Monteros, atraviesa horas de conmoción tras un hecho que sacudió a toda la comunidad: el atropello y muerte de Silvia Robles, una reconocida vecina de 62 años, que fue embestida mientras circulaba en bicicleta por la ruta 325.

El responsable del siniestro habría sido nada menos que el comisionado comunal, Carlos Juárez, quien primero se retiró del lugar y luego se presentó en la comisaría acompañado por abogados. La Justicia lo mantiene aprehendido y mañana se definirá su situación procesal.

Silvia Robles era conocida en la comunidad por su labor como randera y por el afecto que cosechó en su vida cotidiana. El jueves, alrededor de las 20 horas, circulaba en bicicleta en el kilómetro 3 del camino al Cercado cuando fue brutalmente embestida por una camioneta VW Amarok. El impacto fue letal y provocó su muerte en el acto.

Su repentina partida provocó dolor e indignación entre familiares, amigos y vecinos, que rápidamente exigieron justicia en el mismo lugar del accidente.

Testigos señalaron que el vehículo involucrado pertenece al comisionado Carlos Juárez. Según las primeras versiones, tras arrollar a la mujer, continuó su marcha unos metros y luego regresó, aunque finalmente se retiró del lugar.

Algunos vecinos intentaron increparlo por no haber auxiliado a la víctima, lo que derivó en un clima de tensión. Tras ese episodio, Juárez se habría marchado rápidamente para luego presentarse en la comisaría local con su vehículo y asesorado por un equipo de abogados.

La conducta de retirarse sin brindar asistencia agrava su situación judicial y generó un fuerte repudio social. “Si hubiese sido cualquier vecino, ya estaría preso. Queremos que la justicia actúe con la misma vara, sin privilegios por ser autoridad”, señalaron habitantes de la zona.

El caso fue caratulado inicialmente como “homicidio culposo”, aunque no se descarta un agravamiento de la imputación por abandono de persona.

La Policía, junto con equipos de Criminalística y Defensa Civil, realizó las pericias accidentológicas correspondientes y dispuso un dosaje alcohólico y toxicológico al funcionario, cuyos resultados aún no fueron difundidos.

La Fiscalía ordenó que Juárez permanezca aprehendido hasta la audiencia de formulación de cargos prevista para este fin de semana, en la que se definirá su situación procesal.

El caso movilizó a todo El Cercado, una localidad cercana a Monteros, donde tanto la víctima como el funcionario eran figuras conocidas. Robles era muy querida entre los vecinos, mientras que Juárez había regresado recientemente a ocupar el cargo de comisionado, tras dos períodos anteriores al frente de la comuna, interrumpidos solo por el mandato de su hermano.

El hecho no solo expuso una tragedia que enluta al pueblo, sino también abrió un debate sobre la responsabilidad de las autoridades y la necesidad de que la Justicia actúe sin privilegios.

