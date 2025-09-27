Un comisario retirado murió en un robo: buscan a seis delincuentes

Marcelo Arizaga, un reconocido comisario retirado de la localidad bonaerense de La Matanza, murió durante un brutal intento de robo en su casa. Las autoridades buscan a seis delincuentes que lo maniataron antes de su fallecimiento.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas detalla que el hecho sucedió en la madrugada de este sábado cuando al menos seis ladrones ingresaron a la vivienda de Arizaga, ubicada sobre la calle Ecuador, en Ramos Mejía.

La Policía fue alertada tras un llamado al 911 por parte de un vecino, identificado como Fernando Alejandro Ferraguioli, quien indicó haber visto la entrada de la casa violentada y el momento en el que varios masculinos jóvenes egresan del lugar y se fugan en un auto Chevrolet Cruz blanco.

El vecino relató que intentó comunicarse con el ex comisario inspector, de 60 años, pero al no tener respuesta, observó por la ventana que Arizaga se hallaba tendido en el suelo inconsciente y atado. De este modo se convocó a una ambulancia y los médicos constataron su deceso.

Las autoridades confirmaron que no se advirtieron lesiones externas, como tampoco faltantes dentro de la vivienda. Además, la familia de la víctima contó que poseía antecedentes cardíacos.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática Homicidios Departamental de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien también investiga el triple crimen narco en Florencio Varela.

“Se preservó la escena y en el lugar trabajó personal de la Policía Científica”, informaron.