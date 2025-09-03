Un chico de 17 años murió al chocar en su moto mientras hacía peligrosas maniobras en la calle

Un joven de 17 años murió la tarde de este martes luego de sufrir un accidente en San Rafael, Mendoza. Al parecer, la víctima, identificada como Ian Joel Carrasco Montaña, realizaba maniobras peligrosas a bordo de su moto y sufrió una caída que le produjo el deceso.

El accidente ocurrió alrededor de las 16.30 cuando, de acuerdo con testigos, el muchacho circulaba en su Zanella 200cc y practicaba actos riesgosos por las calles del distrito de Cuadro Nacional.

En un momento, el joven perdió el dominio del rodado e impactó contra un bulevar, en el cruce de calles Santa María de Oro y General Paz, surge de la información policial.

A raíz del fuerte impacto, la víctima sufrió graves lesiones y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató que perdió la vida en la escena.

Por su parte, personal de la Policía Científica realizó los peritajes correspondientes en el lugar del siniestro y la causa quedó a cargo de la Fiscalía de Tránsito de San Rafael.