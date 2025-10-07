Un catamarqueño en la “Scaloneta”: de viajar con una bolsita cargada de sueños, a viajar a Estados Unidos para jugar con la Selección

Hace pocas horas, la Revista Botineros publicó en sus redes cómo el paso del tiempo dio un vuelco impresionante en la vida del futbolista Aníbal Ismael Moreno, desde que se subiera a un colectivo de larga distancia para viajar a Rosario, sumándose a las inferiores del Club Atlético Newell´s Old Boys, hasta este presente en el Palmeiras de Brasil, y en la Selección Nacional.

La publicación señala: “Las vueltas de la vida, nunca sabes lo que puede llegar a pasar y en qué te pueden cambiar los momentos. Cada vez que emprendes un viaje te vas con la valija cargada de ilusiones y no sabés lo que puede llegar a pasar. Hace 14 años le tocó a Aníbal Moreno irse con esa valija en este caso con una bolsa dentro unas zapatillas que lo acompañaban. Un «Colo» que se fue solo a Rosario para comenzar a escribir la historia. Para la historia quedará la foto de Aníbal Moreno con 12 años en la Terminal de Catamarca a punto de subirse al colectivo. Lo acompañaba su mentor, su profe Raúl Herrera. 14 años después se ve a un Aníbal Moreno bajando de un avión y llegando a los Estados Unidos para jugar nada más ni nada menos con la Selección Argentina campeona del mundo. Un sueño que está cumpliendo. Moreno sigue escribiendo su historia donde se le presenta una gran oportunidad de demostrar y buscar su lugar en el Mundial 2026. Siempre va a estar ese «Colo» de 12 años con una bolsa y unas zapatillas dentro”.