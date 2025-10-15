Un camión cargado con 46 kilos de cocaína procedente de Bolivia fue interceptado por gendarmes en Santiago del Estero

Un importante operativo realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 680, permitió el secuestro de más de 46 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión de carga proveniente de Bolivia.

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.El procedimiento fue llevado a cabo este martes por efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 Santiago del Estero, con apoyo del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional, quienes interceptaron un transporte de cargas peligrosas que tenía como destino final la localidad bonaerense de Campana.

Durante la inspección del vehículo, los gendarmes detectaron 14 paquetes rectangulares envueltos en sábanas dentro de la cabina del conductor, lo que generó sospechas.

Al profundizar la requisa, hallaron otros 31 paquetes similares escondidos en una caja de cartón.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína, con un peso total de 46 kilos y 842 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, se ordenó el secuestro del estupefaciente y la detención de los dos ocupantes del camión, quienes fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad.

La investigación continúa para determinar el origen del cargamento, la red de tráfico involucrada y el posible destino comercial de la droga, en lo que se considera uno de los decomisos más significativos del año en la región del NOA.