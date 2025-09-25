Radio TV Valle Viejo
Un auto y una moto colisionaron en el Norte de la Capital de Catamarca

A las 23:30 de la noche de ayer, en la intersección de las avenidas Choya y Monseñor Sueldo, se registró un siniestro vial. En el lugar, un automóvil Ford Falcón dorado, dominio XFK-002, al mando de José Antonio Ocampo (64), acompañado por Alejandro Isaías Córdoba (19)Miriam del Carmen Toledo (54) y Mabel Miriam Soto (63), por razones que se investigan colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 cc., dominio A112GSD, de color blanco, conducida por Jerónimo Aybar (18), en compañía de una adolescente de 17 años de edad.

Como consecuencia del siniestro, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones y fueron asistidos por facultativos médicos del SAME, por lo que trabajaron efectivos de la Comisaría Décima Tercera y sumariantes de la Unidad Judicial N° 8.

