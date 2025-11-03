Un atleta de 25 años murió cuando participaba en una competencia de CrossFit

Un atleta de 25 años perdió la vida este domingo en la ciudad santiagueña de Las Termas de Río Hondo tras sufrir una repentina descompensación mientras participaba de una competencia de CrossFit.

Wl trágico descenlace de lo que debería haber sido una fiesta del deporte, acabó generando conmoción entre los asistentes y la comunidad deportiva local.

La víctima fue identificada como Sebastián Eduardo Leguizamón, un joven deportista que se encontraba compitiendo cuando, por motivos que aún se tratan de esclarecer, se desplomó inesperadamente en plena actividad.

Inmediatamente, personal médico del evento y otros participantes intentaron asistirlo mientras se solicitaba ayuda de emergencia.

Leguizamón fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Termas, donde los profesionales realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció cerca de las 17:30, confirmaron fuentes sanitarias.

La Fiscalía de turno ordenó la realización de las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del deceso, mientras familiares, amigos y compañeros de entrenamiento expresaron su profundo dolor por la trágica pérdida.

En las redes sociales, numerosos gimnasios y entrenadores de la provincia publicaron mensajes de despedida en homenaje al atleta, recordándolo por su dedicación y pasión por el deporte.