Un adolescente de 16 años asesinó a puñaladas al novio de su madre para defenderla de un violento ataque

Un adolescente de 16 años asesinó a puñaladas al novio de su madre tras defenderla de un violento conflicto familiar en la ciudad de Tolosa y ahora el menor fue detenido.

El hecho ocurrió en la noche del domingo en una vivienda de la calle 517 entre 116 y 117, Tolosa cuando se dio aviso a la Policía por un hombre fallecido en la vía pública, según supo la agencia Noticias Argentinas.

La víctima fue identificada como Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, domiciliado en 39 y 127, quien fue hallado tendido sobre la calle con una herida de arma blanca en el pecho. Médicos del SAME, a cargo del Dr. Rodríguez Arias, constataron su fallecimiento en el lugar.

Momentos después se presentó de forma espontánea Romina Alejandra Agüero, de 35 años, junto a su hijo B.A.A, de 16, quien admitió haber intervenido en defensa de su madre durante una agresión por parte de Farías, quien poseía una restricción perimetral vigente.

De acuerdo con el testimonio, el hombre habría irrumpido en el domicilio de su hija con intenciones de atacar a su ex pareja, portando un cuchillo. En medio del forcejeo, el menor lo hirió con un arma blanca, provocándole la muerte minutos después.

En el lugar se secuestraron dos cuchillos —una cuchilla y un tramontina—, ambos con restos hemáticos.

Por disposición de la Fiscalía del Menor Nº1, a cargo de Sabrina Cladera, el joven fue aprehendido. En el lugar trabajaron oficiales de la Comisaría Sexta de Tolosa, junto al Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, avanzaron en pericias en la escena del crimen.

La causa fue caratulada como homicidio y continúa bajo investigación judicial.

Antecedentes

Fabián Héctor Celestino Farías presenta antecedentes reiterados por delitos violentos, incluyendo tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y violencia familiar, con múltiples ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidades 1 de Olmos, 9 de La Plata y 24 de Florencio Varela).

  • 08/08/2025: IPP 12013 – Ley 12.569 (Violencia Familiar) – Juzgado de Paz Ensenada.
  • 02/06/2022: IPP 6-0-22295-22 – Lesiones leves (Art. 89 C.P.) – OTIP La Plata, UFIJ Nº 11.
  • 30/11/2020: Libertad – Unidad Penal Nº 9 La Plata – Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 La Plata.
  • 26/12/2016: IPP 044327 – Robo agravado (Art. 166 C.P.) – Juzgado de Garantías Nº 3 La Plata.
  • 26/12/2016: IPP 06-00-044327-16 – Robo calificado (Art. 167 C.P.) – Cría Ensenada 3 (El Dique) – UFIJ Nº 1 de Responsabilidad Penal Juvenil.
  • 31/07/2016: IPP 336065/16 – Art. 74 Inc. A C.P. – Juzgado de Paz Ensenada (Dr. Sagasta).
  • 24/07/2015: Libertad – Unidad Penal Nº 1 Olmos – Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 La Plata.
  • 31/03/2015: IPP 06-00-11977-15 – Desobediencia – UFI Flagrancia La Plata.
  • 31/03/2015: IPP 11972 – Investigación Penal Preparatoria – UFI Nº 11 La Plata.
  • 29/01/2013: Libertad – Unidad Penal Nº 24 Florencio Varela.
  • 19/06/2012: Libertad – Unidad Penal Nº 1 Olmos.
  • 23/04/2009: IPP 23931/21497/21783 – Tentativa de homicidio, abuso de armas y lesiones – Comisaría Tercera de Ensenada (El Dique) – UFI Nº 11.

11/08/2008: Tentativa de homicidio – Cría Ensenada 3 (El Dique) – UFI Nº 11.

Su última intervención judicial corresponde al año 2025, por una causa vinculada a violencia familiar tramitada en el Juzgado de Paz de Ensenada.

