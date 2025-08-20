Un adolescente de 13 años fue atacado por sus compañeros en el aula: el menor terminó hospitalizado

Un violento episodio de agresión escolar conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 2 “Obispo Colombres”, en Santiago del Estero, donde un adolescente de 13 años resultó herido tras ser golpeado por compañeros dentro del aula.

El hecho ocurrió el pasado martes por la mañana. Según relató el padre del joven, fue el propio alumno quien lo llamó desde el horario escolar pidiendo ayuda. Al llegar al establecimiento, lo encontró en estado de shock, con visibles lesiones en el rostro y la cabeza, en la preceptoría de la institución.

El menor fue trasladado de inmediato al Hospital del Niño Jesús, donde fue internado para su evaluación. En una conferencia de prensa, la directora del hospital, Dra. Inés Gramajo, confirmó que el paciente presenta un traumatismo encéfalo craneano leve y otros golpes en la cabeza. Permanece en observación y recibe contención psicológica mientras se monitorea su evolución clínica.

Denuncias previas por bullying

Según el testimonio del padre, no se trata del primer caso de violencia que su hijo sufre dentro de la escuela. Asegura que ya había advertido a las autoridades sobre episodios de bullying sostenidos, sin obtener respuestas concretas. También cuestionó la falta de claridad en la información brindada por la institución al momento del ataque. Hasta el momento, las autoridades educativas del establecimiento no emitieron declaraciones oficiales sobre lo ocurrido, mientras la familia evalúa acciones legales.

El caso generó preocupación en la comunidad escolar y reabre el debate sobre la prevención de la violencia dentro de las aulas y la respuesta institucional ante situaciones de acoso entre estudiantes, detalla el portal de Los Primeros.