Un adolescente asesinado y una joven gravemente herida en dos ataques a balazos en diferentes zonas de Santa Fe

Villa Gobernador Gálvez tuvo un violento sábado a la noche con el saldo de un adolescente muerto y una joven gravemente herida en dos ataques a balazos ocurridos en diferentes zonas de la ciudad vecina a Rosario.

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un disparo en el rostro, en un hecho ocurrido en pasaje Ombú al 1300, entre General López y Sáenz Peña, donde vecinos alertaron al 911 por la presencia de un herido de arma de fuego en la vía pública.

Cuando arribó el personal de la comisaría 25ª, encontraron al joven tendido en la vereda con una herida en el ojo.

El médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el deceso minutos después, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a testigos, la víctima habría mantenido una discusión con al menos tres hombres, uno de los cuales extrajo un arma y disparó.

Por otra parte, también en Villa Gobernador Gálvez, una joven de 21 años se encuentra internada en estado reservado luego de ser baleada en el rostro mientras estaba sentada frente a su casa.

El hecho ocurrió en la noche del sábado en pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Ricchieri, cuando, según la madre de la víctima, un hombre que circulaba montado a caballo abrió fuego contra la vivienda.

Un vecino trasladó a la joven en un vehículo particular al hospital Gamen pero debido a la gravedad de la herida, la joven fue derivada luego al Hospital Provincial, donde permanecía en terapia intensiva.