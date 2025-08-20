Último Momento: suspendieron en Catamarca el desalojo de la familia que vive en una propiedad que perteneció al Obispado

El juez de la causa suspendió el desalojo de la familia Ahumada en La Sala, Departamento Valle Viejo, que estaba previsto para las 09.00 de esta mañana de miércoles. Así lo dio a conocer el abogado José Alberto Furque, quien representa a las personas que habitan desde hace más de 40 años en ese lugar. El letrado comentó, además, que le pidió la intervención al Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, quien se habría comprometido a gestionar el otorgamiento de una vivienda, más allá de que continuará el reclamo ante la Justicia.

Furque, también dio a conocer que el Obispado le vendió al Estado esas hectáreas hace unos cinco años: El obispo dejó de explotar la finca, que originariamente hubo un tambo incluso aquí, decidió vender al Estado provincial veinticinco hectáreas aproximadamente, que comprenden las fracciones que ocupa la familia humana y de ahí el apresuramiento en desalojarlos. El Estado compró en una operación de compra directa, sin licitación, sin concurso de precios, compró esas veinticinco hectáreas y pagó cien millones de pesos al Obispado, hace cuatro o cinco años. El Obispado vende esas hectáreas al Estado Provincial, y el Estado Provincial justifica la operación de compra para convertir esto en un polo de salud”.

Información en Desarrollo…