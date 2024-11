Último finde largo 2024: la Capital de Catamarca presentó su agenda con la temática “al aire libre”

Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico dio a conocer las actividades que la Municipalidad de la Capital llevará a cabo para el fin de semana largo del 16 al 18 de noviembre.

Dijo que la idea es seguir trabajando en “agendas nutritivas, que un fin de semana no sea igual a otro”, por lo que ofrecerán propuestas deportivas, culturales y talleres con la temática “al aire libre”.

“El ecoturismo estará muy presente este fin de semana largo, como antesala de las vacaciones de verano donde tenemos que salir con buenas propuestas para la ciudad, que no es como el interior que tiene muchos festivales”, señaló.

Sobre el balance del 2024, lo calificó como “bueno, no le quiero poner un apelativo mucho más excelente porque sabemos que vivimos en un contexto macroeconómico muy complicado. Todos los sectores han tenido una merma de su flujo y de sus actividades. El turismo no ha quedado al margen de esto. Es más, es una de las actividades más sensibles a cualquier problema económico, pandemia, enfermedades o cualquier conflicto bélico. Y las consecuencias de la reducción sobre todo por el bolsillo del turista, que ya no puede acceder a tantos viajes o a consumir tantas cosas como antes”.

Aseguró que hubo una gran articulación con el sector privado y prestadores de hotelería, gastronomía, transporte quienes facilitaron descuentos a sus bienes y servicios además del apoyo de la Unión Comercial “para paliar esta situación”.

Para conocer todas las actividades disponibles para este y el próximo fin de semana se puede consultar la web oficial de la capital o acercarse hasta las oficinas de Casa de Turismo San Martín 345 y en la plaza el 9 de julio donde cuentan con un espacio.