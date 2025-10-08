Última pericia psiquiátrica al presunto asesino serial de Jujuy para completar el perfil del acusado de cinco homicidios

Momentos determinantes se vivirán esta semana en la causa que tiene a Matías Jurado investigado como un presunto asesino serial en Jujuy, cuando este jueves se realice la última entrevista psiquiátrica en contra del acusado.

Pese a que se había anunciado el encuentro entre el acusado y la psiquiátra de Salta para la semana anterior, por cuestiones de agenda de la profesional de la salud, se pospuso para este jueves.

Con esta entrevista final, ya concluiría el informe psicológico y psiquiátrico que se incorporará al expediente que se tiene en curso, donde los fiscales del Ministerio Público de la Acusación ya tienen probadas las vinculaciones entre Matías Jurado y los cinco hombres denunciados como desaparecidos, presuntas víctimas del acusado.

Vale mencionar que hasta ahora, el hombre de 37 años se encuentra acusado de “Cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por placer”, aunque para ratificar este último agravante en su imputación, es crucial el reporte final que se brindará sobre el plano mental de Jurado.

En este sentido, las fuentes consultadas indicaron que está probado que el hombre sindicado como el autor de los horribles homicidios en Jujuy, comprende plenamente la criminalidad de los actos por los que se encuentra privado de su libertad.

Lo que todavía resta por determinar, es a quienes pertenecen los dos rastros de ADN que se encuentra abiertos a la espera de ser cotejados con muestras de familiares de personas que se encuentran desaparecidas.

Sucede que los familiares directos de las personas de las que sospechan como víctimas, no se encuentran en el país y su llegada, al menos en uno de los casos por tratarse de personas de avanzada edad, se están retrasando más de lo debido.

Hace poco se cumplieron dos meses del inicio de la investigación y con todo lo reunido hasta el momento, la fiscalía estima que tiene un caso bastante sólido para llegar al debate oral.