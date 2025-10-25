Ubicaron a una persona que era intensamente buscada en la Capital de Catamarca

En la jornada de hoy, luego de tomar conocimiento que una persona del sexo masculino se habría ausentado de su domicilio ubicado en esta Ciudad Capital, se montó un operativo de búsqueda, en el que intervinieron efectivos de las Comisarías Quinta y Sexta, de las Divisiones Trata de Personas de la Policía de la Provincia, Drones, Canes e Infantería; éstas dos últimas dependientes de la Dirección de Unidades Especiales (DUE), y personal del SAE-911.

Tras llevar a cabo recorridos y rastrillajes en el sector Oeste de la Capital, los policías lograron ubicar al joven de 27 años de edad, en una plazoleta ubicada en frente a un local bailable de la zona de El Jumeal, encontrándose en buen estado de salud, en virtud de lo cual se labraron las actuaciones de rigor, tomando conocimiento de todo lo acontecido la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.