Uber en Catamarca: Gustavo Saadi resolvió regular la actividad al considerar que ya es “una realidad”

Esta mañana de martes, el intendente de San Fernando del Valle, Gustavo Saadi, se presentó en el Concejo Deliberante de la Capital para invitar a los ediles a trabajar en una ordenanza que regule la actividad de la aplicación Uber en Catamarca.

Saadi dijo que “se ha decidido avanzar en ese proyecto tratando de resolver las aristas que tiene esta situación. ¿Cuáles son los inconvenientes o cuál es la discusión que no sólo pasa en nuestra ciudad, sino prácticamente en toda la Argentina e incluso en el mundo? En su momento había una enorme discusión si esto se trataba de un servicio público o si era un acuerdo de partes entre el conductor y el usuario, lo cual implicaba que debía regularse por otras normas del Código Civil. Esa discusión casi fue zanjada por los distintos fallos que se fueron dando en las diferentes provincias argentinas. Incluso hace 10 días, después de un litigio de 5 años, Córdoba resolvió la cuestión. Es un servicio de transporte que tiene que ser regulado por el Estado. O sea, en esa situación estamos absolutamente todos de acuerdo. Incluso hay una norma expresa de nuestra Carta Orgánica que establece que dentro de los deberes y atribuciones del Consejo Deliberante es regular este servicio de transporte. Y hago esta aclaración porque hay algunas posturas que creen que no. Y al ser un servicio de transporte, la ley le exige al Estado, al municipio en este caso, una obligación que es la de asegurar la seguridad del usuario que toma un servicio de transporte público o de interés público. Esa es la obligación que hoy tiene el municipio, o en todo caso, el Estado municipal”.

El intendente consideró que “hoy Uber, o quienes utilizan esas aplicaciones, realmente es una realidad en nuestra ciudad. Y bueno, nosotros tenemos que regular esa situación para darle seguridad al usuario cuando suba a ese medio de transporte. El gran problema que también se suscita una vez que se regula en algunas ciudades, por eso no hay uniformidad en cada una de las ciudades o provincias. Tucumán hace un año salió que no se podía utilizar la aplicación. Otros lo regulan y otros no lo regulan porque hay una especie de vacío legal a nivel nacional. El otro gran problema es que cuando se regula, fundamentalmente la empresa Uber no se presenta. Y es muy importante que se presente la empresa porque realiza una actividad comercial. El usuario que puede tener algún inconveniente con algún conductor de Uber tiene que tener la posibilidad de realizar un reclamo, y si no está la empresa se dificulta. Por eso Uber, prácticamente en todo el país menos en Mendoza, sigue siendo ilegal producto de que la empresa no se presenta. Pero nosotros queremos resolver también esa situación y se estuvieron tirando varias propuestas a ver cómo podemos sortear esa situación que tienen absolutamente todas las ciudades y se estuvo conversando en esto”.

Saadi finalmente destacó el trabajo entre todas las fuerzas políticas en conjunto: “La decisión que tenemos todos, oficialismo, oposición, como se debe trabajar, de manera seria, responsable, sin ningún tipo de mezquindad política y sabiendo que es una realidad que hoy está en la ciudad y en el país, es en avanzar hacia la regulación de estos nuevos medios de transporte y que se trate de asegurar la seguridad del usuario que toma esos vehículos. Ahora será tarea del Consejo Deliberante trabajar en una ordenanza. Reitero, hay ordenanzas presentadas. La idea es unificar, ver los otros aportes y tratar de llegar a una solución lo más rápidamente posible”.