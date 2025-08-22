U de Chile califica de “inhumana” la agresión y denuncia “falta absoluta de resguardo” de Independiente

El club Universidad de Chile calificó la agresión sufrida por sus hinchas en Avellaneda como una “golpiza brutal e inhumana” y uno de los “capítulos más violentos de la historia del fútbol”, al tiempo que denunció una “falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía”.

Club Universidad de Chile

A través de un comunicado oficial emitido este jueves, la institución trasandina responsabilizó a Independiente y a las autoridades locales por la “falta de garantías” que derivó en la suspensión del encuentro por parte de la CONMEBOL.

El club chileno denunció que hinchas de Independiente “ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita”, detalló que “destrozaron los vidrios de nuestro bus e intentaron ingresar al camarín para agredir a nuestros jugadores” y cuestionó que, pese a las crudas imágenes, haya “un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local”.

La entidad informó que directivos, encabezados por su presidente Michael Clark, recorrieron de madrugada los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Wilde, constatando que “por un milagro, no hubo víctimas fatales”.

Según el parte oficial, de 19 hinchas hospitalizados, 16 ya fueron dados de alta, mientras que el paciente más grave, que sufrió una fractura de cráneo, fue operado, mejoró y pasó a cuidados intensivos.

El comunicado también destaca el viaje de autoridades chilenas, como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la asistencia legal y consular a los detenidos en comisarías de Avellaneda, agradeciendo la gestión del embajador y la cónsul en Buenos Aires.

Finalmente, la U de Chile aseguró que lo deportivo “pasa a un segundo plano” y que, una vez resuelta la situación de sus hinchas, buscará que “prime la justicia, se castigue con todo el rigor de la ley a los violentos y se sancione a quienes no cumplieron con el deber de organizar adecuadamente un partido”.