Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk, tenía convicciones políticas de izquierda y detestaba al influyente conservador

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró este domingo que los investigadores no están listos para hablar sobre el motivo del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Sin embargo, indicó que el sospechoso de 22 años tenía convicciones políticas de izquierda y detestaba al influyente conservador. Además, confirmó que mantenía una relación sentimental con una transgénero que ahora está colaborando con las autoridades en la investigación.

“Es claramente una ideología de izquierda”, declaró Cox en el programa “Meet the Press” de la NBC. En el programa “State of the Union” de la CNN, en tanto, añadió: “Esa información proviene de su entorno, de sus familiares y amigos”.

Cox dijo que Robinson “no está cooperando” y que sus amigos lo describen como alguien radicalizado en los oscuros rincones de Internet. “Es evidente que había mucho juego”, dijo a NBC. “Sus amigos han confirmado que existía una especie de Internet profundo y oscuro, la cultura Reddit y otros lugares oscuros de Internet en los que esta persona se adentraba profundamente”.

El gobernador, un republicano que ha pedido a todos los partidarios que moderen su retórica tras el ataque, añadió: “Realmente no tengo nada que ver en esta lucha. Si se tratara de una persona radicalizada del movimiento MAGA, también lo diría”.

Sin embargo, Cox enfatizó en varios programas de noticias dominicales que los investigadores aún intentan determinar el motivo del ataque contra Kirk, quien fue asesinado el miércoles durante una de sus emblemáticas giras de conferencias universitarias en la Universidad del Valle de Utah. El gobernador afirmó que podría surgir más información una vez que el sospechoso, Tyler Robinson, comparezca ante el tribunal el martes.

El gobernador afirmó que la pareja del sospechoso era transgénero, lo que algunos políticos han señalado como una señal de que Robinson atacaba a Kirk por sus opiniones antitransgénero. Sin embargo, las autoridades no han aclarado si esto es relevante mientras investigan el motivo de Robinson.

“El compañero de piso era su pareja sentimental, un hombre en transición a mujer”, dijo Cox. “Puedo decir que ha sido increíblemente cooperativo; esta pareja ha sido muy cooperativa; no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo”.

Los investigadores hablaron con los familiares de Robinson y ejecutaron una orden de registro en la casa de su familia en Washington, a unas 240 millas (390 kilómetros) al suroeste de la Universidad del Valle de Utah, donde tuvo lugar el tiroteo.

Los registros estatales indican que Robinson está registrado para votar, pero no está afiliado a ningún partido político y figura como inactivo, lo que significa que no votó en las dos últimas elecciones generales. Sus padres están registrados como republicanos.

La munición encontrada con el arma utilizada para matar a Kirk tenía grabados mensajes burlones, antifascistas y de la cultura meme. Los registros judiciales muestran que un casquillo de bala tenía el mensaje: “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!”.

Robinson creció cerca de St. George, en el extremo suroeste de Utah, entre Las Vegas y lugares de interés natural como Bryce Canyon y los parques nacionales Zion.

Robinson se convirtió en miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ampliamente como la Iglesia Mormona, a una edad temprana, dijo el portavoz de la iglesia, Doug Andersen.

Robinson tiene dos hermanos menores y sus padres llevan casados ​​unos 25 años, según publicaciones en redes sociales. La actividad en línea de la madre de Robinson refleja una familia activa que disfrutaba de vacaciones en Disneylandia, Hawái, el Caribe y Alaska.

Como muchos en esa zona de Utah, pasaban tiempo al aire libre con frecuencia: navegando, pescando, montando en vehículos todoterreno, practicando tirolesa y practicando tiro al blanco. Una publicación de 2017 muestra a la familia visitando una instalación militar y posando con rifles de asalto. Se ve a un joven Robinson sonriendo mientras empuña las empuñaduras de una ametralladora pesada calibre .50.

Un estudiante de cuadro de honor de la escuela secundaria que obtuvo un puntaje en el percentil 99 a nivel nacional en exámenes estandarizados, fue admitido en la Universidad Estatal de Utah en 2021 con una prestigiosa beca académica, según un video de él leyendo su carta de aceptación que se publicó en la cuenta de redes sociales de un miembro de su familia.

Pero, según la universidad, solo asistió un semestre. Actualmente cursa el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad en Dixie Technical College, en St. George.