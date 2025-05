Tucumana desesperada: busca a su hermano que viajó a trabajar en Neuquén y está desaparecido

“Estoy desesperada. No tengo ninguna noticia de mi hermano. Hace varios meses que no sé nada de él”. Carolina pide ayuda para encontrar a Jorge Adrián Albornoz, su hermano. La última comunicación que mantuvo con él fue por mensaje de Whatsapp, el pasado 10 de septiembre de 2024.

En los últimos meses, su foto de perfil ya no aparecía ni le llegaban los mensajes. “Esperaba que se pudiera comunicar conmigo, pero no ha pasado. Lo último que supe fue que estaba bien, de sereno en una empresa en Neuquén”, expresó Carolina, en diálogo con LMNeuquén. No obstante, no tiene otras referencias. En algún momento, estableció contacto con una amiga de su hermano, pero la joven no sabía nada de él.

El joven buscado desembarcó en Neuquén, en dos oportunidades. La primera vez logró insertarse en el mundo laboral de una empresa petrolera. Pero cuando perdió su fuente de trabajo regresó a Tucumán, de donde es oriundo; y volvió a partir hacia la provincia patagónica el año pasado, pero sin ninguna posibilidad ni dinero suficiente para resistir algunos meses de búsqueda. “Volvió a Neuquén jugado, sin tener adonde ir”, confesó su familiar.

Su hermana no tiene conocimiento de que esté acompañado por otra persona. En algún momento contrajo matrimonio, pero después de unos meses tramitó el divorcio. “La última vez que hablamos me dijo que estaba bien, trabajando de sereno. Yo le pedí que se cuide”, recordó.

Sin embargo, los meses fueron pasando y le perdió el rastro, lo que acrecentó su temor a que algo le estuviese pasando. “Mi hermano tiene problemas… se pierde con el alcohol. Y una historia larga, muy triste”, dijo Carolina.

Es que su hermano, en realidad, es su primo hermano. Siendo un bebé, sus padres lo criaron como un hijo más, en una familia de cuatro varones y dos mujeres hermanas. Cuando tenía 5 años, conoció su historia y no lo hizo de la mejor manera, lo que marcó su devenir. “Con los años, dejó de estudiar y comenzó a trabajar en la temporada de la cosecha de limón. Ahí se hizo de amistades que se dedicaban a tomar”, comentó.

Carolina agradece cualquier información acerca de su paradero y su situación actual. Manifestó su preocupación y dijo: “Necesito saber si alguien lo ha visto y cómo está, si está bien”. Las personas que puedan brindar algún dato certero se pueden comunicar al 3815 79-2649.

Se multiplican las historias de jóvenes que llegan a Neuquén con la ilusión de encontrar un trabajo y salir adelante, atraídos por la promesa del oro negro y el efecto que genera Vaca Muerta en el país. Lamentablemente, las ilusiones de estos argentinos empobrecidos se diluyen en pocos días cuando al llegar a Neuquén, lo que parecía un paraíso de trabajo genera grandes contratiempos en sus vidas, comenzando por la dificultad de encontrar un alquiler.

Para esto, ya dejaron atrás su lugar de pertenencia y tal vez se consumieron todos sus ahorros. En el mejor de los casos, encuentran trabajos temporarios y precarizados que no facilitan una estabilidad e ingresos sustentables. Varios terminan en situación de calle, buscando refugio en zonas de acceso público como los andenes del Tren del Valle, alguna esquina piadosa, la terminal de ómnibus y otros sitios de la ciudad neuquina.

Posiblemente, varios de los jóvenes que vemos limpiar vidrios en las intersecciones de la Avenida Mosconi puedan contar la historia de una esperanza rota o a medio camino de la realidad que imaginaron. Más cerca, en todo caso, de la calle, el peligro y las adicciones que están al alcance de la mano.